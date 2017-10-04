Андрей Селедцов сразится с Эноком Солвесом Торресом на турнире M-1 Challenge 84

На турнире M-1 Challenge 84, который состоится 27 октября в Санкт-Петербурге, состоится бой двух известных российскому зрителю бойцов среднего веса: испанец Энок Солвес Торрес (20-10-1) встретится на ринге с Андреем Селедцовым (7-4).



«Андрей Селедцов трижды выступал на турнирах M-1 Challenge и трижды закатывал очень упорные бои против иностранных соперников. Все эти бои дошли до решения, и хоть он уступил своим оппонентам – болельщиков с каждым боем у Андрея только прибавлялось. Сейчас ветеран разведроты специального назначения получает ещё один шанс, и готовится он непосредственно с участником главного боя этого турнира – Сергеем Романовым.



Обоим бойцам победа в этом бою крайне необходима, оба умеют биться до самого конца, а это означает, что в этой битве никто не отступит и победа будет добыта в тяжелейшей и упорной битве, которая не оставит зрителей равнодушными», — сообщается в пресс-релизе организаторов.