Малиньяджи: Макгрегор — позёр, обманувший идиотов-болельщиков

Бывший чемпион мира Поли Малиньяджи уверен, что без проблем разберётся с Конором Макгрегором на боксёрском ринге.



«Бой по правилам бокса не должен доставить проблем. Я надеру ему задницу перед всеми болельщиками. Его не сложно нокаутировать. Его даже не нужно сильно бить. Он ищет первую же возможность для выхода из боя.



Макгрегор — самый большой позёр в боевых искусствах. Я видел его поединки. Я встречался с ним лицом к лицу. Он позирует. Он жулик, который обманул всех идиотов-болельщиков», — цитирует Малиньяджи ES News.