Карл Фрэмптон узнал имя следующего соперника

Бывший чемпион мира в полулёгком весе по версии WBA Карл Фрэмптон (23-1-0, 14 КО) узнал имя своего следующего соперника. Оппонентом британца в поединке, запланированном на 18 ноября в Белфасте (Ирландия), будет мексиканский боксёр Горацио Эррера (33-3-1, 24 КО), сообщает Fightnews.



Последний раз британец выходил на ринг в январе против Лео Санта-Круса, которому проиграл титул WBA, потерпев поражение по очкам. В прошлом месяце он подписал контракт с известным промоутером Фрэнком Уорреном и пообещал вернуться на ринг до конца года.