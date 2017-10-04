Постол встретится с Прогрейсом

Бывший чемпион мира в первом полусреднем весе украинец Виктор Постол (29-1, 12 КО) встретится с не знающим поражений американцем Риджисом Прогрейсом, сообщает XSport.ua.



На счету Прогрейса 20 боёв, в которых он одержал 20 побед, из них 17 нокаутом. Победитель этого боя встретится в обязательном бою претендентов с победителем пары Карлос Рамирес (20-0, 15 КО) — Амир Имам (20-1, 17 КО).



В случае победы в обоих поединках триумфатор получит возможность сразиться за пояс чемпиона мира в первом полусреднем весе. На данный момент всеми титулами в первом полусреднем весе владеет американский боксёр Теренс Кроуфорд (32-0, 23 КО).