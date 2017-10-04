Денис Лебедев: не вижу препятствий к поединку с Мальдонадо

Чемпион мира по версии WBA в первом тяжёлом весе россиянин Денис Лебедев подчеркнул, что он не против поединка по правилам бокса с бойцом ММА бразильцем Фабио Мальдонадо. 37-летний бразилец имеет опыт выступления в боксёрских поединках — на его счету 25 боёв, в которых он одержал 25 побед.



«Если уже пошёл такой разговор, то лично я не вижу препятствий к этому поединку. Если им это нужно, пусть делают предложение, от которого я не смогу отказаться, и погнали!» — приводит слова Лебедева Fight Space.