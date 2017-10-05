Тайсон Фьюри решил не подавать заявку в BBBoC на получение боксёрской лицензии

Боксёрская карьера экс-чемпиона мира в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри может закончиться после его недавних заявлений о том, что он больше не будет подавать в Британский совет по контролю за боксом (BBBoC) заявку на получение лицензии.

BBBoC отозвал лицензию Фьюри с формулировкой в «ожидании дальнейшего расследования» в отношении боксёра, который подозревается в нарушении антидопинговых правил. Антидопинговый комитет Великобритании предъявил Фьюри обвинение в использовании запрещённых средств после того, как образец мочи, взятый в феврале 2015 года, показал следы запрещённого стимулятора нандролона.

«После долгих размышлений о моём возвращении я решил не подавать заявку в BBBoC на получение боксёрской лицензии. После того как они справились со всем. Нет уж, спасибо», — написал Фьюри в своём «твиттере».