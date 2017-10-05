Макгрегор: я перебоксировал Мейвезера в ранних раундах, и это нельзя отрицать

Чемпион UFC в лёгком весе Конор Макгрегор ответил на критику за поединок с Флойдом Мейвезером-младшим по правилам бокса, в котором он потерпел досрочное поражение.

«Я улучшил свои боксёрские навыки до некоторой степени… Я превзошёл и перебоксировал его на ранней стадии боя. Вы не можете это отрицать. Я перебоксировал его, и он не мог понять, что происходит. Он просто прикрыл голову и шёл вперёд, когда вы такое видели в его исполнении? Я всё ещё чувствую, что могу его побить по правилам бокса. Посмотрим, что произойдёт.



Я знаю, что если сражусь с ним по правилам бокса (в реванше), то добьюсь победы. Я это знаю. Я почувствовал это в первом бою. Ему пришлось изменить свой подход. Он дрался так, как никогда прежде», — цитирует Макгрегора BoxingScene.