Кремлёв: российские судьи будут работать на поединках боксёров из РФ за рубежом

Генеральный секретарь Федерации бокса России (ФБР) Умар Кремлёв рассказал, что российские судьи и технические делегаты будут отстаивать права боксёров РФ на поединках, которые будут проходить за рубежом.



«Российские судьи будут работать в поединках за рубежом. Также там будет присутствовать технический делегат из России, который будет защищать права наших боксёров», — цитирует Кремлёва ТАСС.



По словам Кремлёва, соответствующие договорённости достигнуты со Всемирным боксёрским советом (WBC) и Всемирной боксёрской ассоциацией (WBA).