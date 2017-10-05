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Капшай: на ЧМ по ММА сборная РФ будет сражаться за золото во всех категориях

5 октября 2017, четверг. 17:03 Бокс/ММА

Главный тренер сборной по ММА Геннадий Капшай в преддверии старта чемпионата мира по смешанным единоборствам рассказал о подготовке и настрое команды России.

«Cборы провели по традиции в Старом Осколе. Большое спасибо Денису Курилову и всему персоналу Дворца спорта имени Александра Невского за прекрасные условия. В качестве спарринг-партнёров нам помогала команда FedorTeam, команда из клуба имени Александра Невского и ребята из других регионов.
Хочется отметить прекрасную физическую форму спортсменов, в которой они подошли к сборам, — за это отдельное спасибо личным тренерам, тренерскому составу клубов, где они готовились, — видно, что проделана колоссальная работа. Мы уже развиваем те качества, которые нужны нам на соревнованиях. Ребята из обновлённого состава демонстрируют богатый технический арсенал, отличную выучку, что в стойке, что в партере. Мы в пятый раз готовимся к чемпионату мира, общую схему подготовки не меняли, — она уже приносила нам результат. В индивидуальном плане работали над „фишками“, у каждого из ребят свои коронные приемы, их и развивали.

По итогам сборов все спортсмены вошли в форму и, главное, без травм подошли к чемпионату мира. Теперь для победы им нужно реализоваться и показать себя во всей красе.

Основную конкуренцию в борьбе за медали нашим ребятам представляют Казахстан, Украина, подтянулись сборные Киргизии, Китая, Белоруссии, Германии и т. д., нужно отметить рост всех стран из года в год, они равняются на наши результаты. Поэтому легко не будет. Но вся команда настроена бороться и сражаться. Спортсмены очень мотивированы, для них победа на чемпионате мира помимо дальнейших перспектив — это возможность доказать, что ты сильнейший. Каждая победа в каждом бою будет важна для всей команды. Прогнозов не делаю, но будем сражаться за все золотые медали во всех весовых категориях", — цитирует Капшая пресс-служба Союза ММА России.

Чемпионат мира по ММА пройдёт с 6 по 7 октября в Астане. В нынешнем чемпионате мира Россию представят: Магомед Даитбегов (до 56,7 кг), Гаджимурад Заваев (до 61,2 кг), Абдулмуталип Гайирбегов (до 65,8 кг), Али Абдулхаликов (до 70,3 кг), Шамиль Мусаев (до 77,1 кг), Шахрудинов Магомед (до 84 кг), Муслим Магомедов (до 93 кг) и Анатолий Малыхин (свыше 93 кг). На прошлогоднем чемпионате мира российские бойцы завоевали золотые медали во всех весовых категориях.

Геннадий Капшай

Геннадий Капшай

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Союз ММА России Фото
Новости. Бокс/ММА
5 октября 2017, четверг
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