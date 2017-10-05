Всемирный боксёрский совет наградил казахстанского спортсмена Геннадия Головкина премией «Человек года», сообщает пресс-служба WBC. Эта награда стала первой подобной в карьере Головкина.



Геннадий является чемпионом мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super), IBO и IBF. Последний бой Головкин провёл против мексиканца Сауля Альвареса 17 сентября. Поединок закончился ничейным результатом.



«Головкин признан человеком года по версии WBC за свои заслуги для бокса как на ринге, так и за его пределами», — сказал президент Всемирного боксерского совета Маурисио Сулейман.