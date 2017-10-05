Кормье: моё отношение к Джонсону уже не будет прежним

Чемпион UFC в полутяжёлом весе Даниэль Кормье рассказал, почему испортились его отношения с Энтони Джонсоном.



«Мы с Энтони всегда относились друг к другу с уважением, но кое-что произошло на турнире UFC 214. Моё отношение к нему уже не будет другим. После взвешивания мы встретились с Энтони, поговорили и спокойно разошлись. Затем пришёл Джон Джонс. Я думал, что Энтони так же отнесётся к их встрече, потому что они были такими же соперниками, как и мы. Но они подошли друг к другу, обнялись, пожали руки и разговаривали так, будто Энтони давал ему какой-то совет по поводу предстоящего боя. Я не понимаю, как он мог давать советы человеку, с которым однажды может встретиться на ринге. Видимо, он надеялся на его победу, потому что я смог победить Энтони. С тех пор я стараюсь избегать контактов с ним», — цитирует Кормье TheMacLife.