Аванесян: следующий бой может состояться в декабре

Бывший чемпион мира по версии WBA в полусреднем весе Давид Аванесян признался, что был удивлён новостью об отказе Ламанта Питерсона от титула. Российский боксёр сообщил, что следующий свой бой проведёт в декабре 2017 года.



«Эта новость меня слегка удивила, я, честно говоря, не ожидал такого поворота событий. Но, на мой взгляд, это всё бизнес, и в бою со Спенсом Ламонт может заработать большую сумму. Думаю, что причиной отказа от титула стали временные рамки, так как Ламонт долгое время не проводит его защиту. Я начал тренировочный лагерь и в данный момент жду точную информацию по поводу своего следующего поединка. Предварительно он может состояться в декабре», — цитирует Аванесяна Allboxing.ru.