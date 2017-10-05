Миллер: Уайлдер боится Ортиса

Американский супертяжеловес Джарелл Миллер считает, что Деонтей Уайлдер боится кубинца Луиса Ортиса. Бой между Ортисом и Уайлдером должен был состояться 4 ноября, однако в крови кубинского боксёра были обнаружены запрещённые препараты и он был отстранён от соревнований. WBC принял решение не отменять бой, а заменить соперника. Вместо Ортиса в бою примет участие канадец Бермейн Стиверн.



«Деонтей боится Ортиса. Его команда боится за него ещё больше, потому что они знают, сколько денег было вложено в Деонтея за последнее время. Им ясно, что самые большие деньги — бой против Энтони Джошуа, так что они собираются без особых рисков дождаться этого поединка», — цитирует BoxingScene Миллера.