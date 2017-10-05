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Хэй: не верю, что получил возможность снова боксировать с Беллью

5 октября 2017, четверг. 21:25 Бокс/ММА

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Дэвид Хэй заявил, что не ожидал получить возможность вновь сразиться с почётным чемпионом мира по версии WBC в первом тяжёлом весе Тони Беллью.

«Перед первым боем он хотел обеспечить свою семью. Знаю, сколько он заработал после того боя, так что миссия выполнена. Он обеспечен деньгами до конца жизни. Он мультимиллионер. Какова его мотивация? Не верю, что вновь получил возможность встретиться с ним, но по какой-то причине он хочет этого. Он не раз говорил, как опасен бокс», — цитирует Хэя BoxingScene.

Первая встреча между Хэем и Беллью состоялась в марте этого года и победу техническим нокаутом одержал последний. Реванш между боксёрами запланирован на 17 декабря.

Источник: BoxingScene Сообщить об ошибке
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Дэвид Хэй
Новости. Бокс/ММА
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