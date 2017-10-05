Магомедшарипов узнал имя следующего соперника

Российский боец смешанных единоборств Забит Магомедшарипов, успешно дебютировавший в UFC осенью этого года, узнал имя следующего соперника. Магомедшарипову предстоит встретиться с Шеймоном Мораесом. Поединок пройдёт в Шанхае 25 ноября на турнире UFC Fight Night 122, сообщает MMAJunkie.

Для россиянина это будет второй бой под эгидой промоушна, что касается Мораеса, то встреча с Забитом станет для него дебютной в UFC. Бразилец является экс-претендентом на титул в WSOF.

Главным же событием турнира в Шанхае станет встреча между Андерсоном Силвой и Келвином Гастелумом.