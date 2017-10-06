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Ариас: Джейкобса переоценивают за бой с Головкиным

6 октября 2017, пятница. 00:18 Бокс/ММА

4 ноября в Бруклине бывший чемпион мира Дэниел Джейкобс проведёт поединок с Луисом Ариасом. Последний полагает, что его соперник слишком переоценён за бой с Геннадием Головкиным, в котором казахстанец первый раз за долгое время не сумел одержать победу нокаутом.

«Головкин выиграл тот бой. Давайте будем честными, общественность слишком переоценивает его за то, что он выжил в том бою. Вы понимаете о чём я? Если вы понимаете что-то в боксе, то вы знаете, что есть разница между боксом и беготнёй. В некоторых моментах Джейкобс боксировал и был хорош. Но он пропустил тяжёлые удары, упал и стал бегать.

Его слишком переоценили, давайте посмотрим тот бой ещё раз. Я занимаюсь боксом с 8 лет и я могу вам сказать, когда человек боксирует, а когда бегает. А в том поединке было много моментов, когда я не мог понять, что он делает. То ли боксирует, то ли бегает.Да, он донёс неплохие удары до Головкина и моментами был неплох, но я не стану ему ставить высокую оценку за 12 раундов. Вы можете это делать, но только не команда Ариаса", — приводит слова боксёра BoxingScene.

Бой с Луисом Ариасом станет первым для Джейкобса с момента его поражения от Геннадия Головкина.

Источник: BoxingScene Сообщить об ошибке
Теги
Геннадий Головкин
Новости. Бокс/ММА
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