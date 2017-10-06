Россиянки примут участие в чемпионате мира по ММА

Пятый по счёту чемпионат мира по ММА пройдёт с 6 по 7 октября в Астане, участие в нём примут около 150 спортсменов из 30 стран. Женщины впервые станут участницами чемпионата мира по смешанным единоборствам и разыграют медали в двух весовых категориях.

Россию на мировом первенстве представят: Екатерина Старых (весовая категория до 52 кг) и Татьяна Чулкина (до 61,2 кг), сообщает пресс-служба Союза ММА России.

Ранее главный тренер мужской сборной РФ по ММА Геннадий Капшай пообещал, что российские спортсмены поборются за золотые медали во всех весовых категориях.