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Россиянки примут участие в чемпионате мира по ММА

6 октября 2017, пятница. 13:06 Бокс/ММА

Пятый по счёту чемпионат мира по ММА пройдёт с 6 по 7 октября в Астане, участие в нём примут около 150 спортсменов из 30 стран. Женщины впервые станут участницами чемпионата мира по смешанным единоборствам и разыграют медали в двух весовых категориях.

Россию на мировом первенстве представят: Екатерина Старых (весовая категория до 52 кг) и Татьяна Чулкина (до 61,2 кг), сообщает пресс-служба Союза ММА России.

Ранее главный тренер мужской сборной РФ по ММА Геннадий Капшай пообещал, что российские спортсмены поборются за золотые медали во всех весовых категориях.

Капшай: на ЧМ по ММА сборная РФ будет сражаться за золото во всех категориях
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Новости. Бокс/ММА
6 октября 2017, пятница
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