В Краснодар на Кубок России по ММА приедет Фёдор Емельяненко

7-8 октября в Краснодаре пройдёт Кубок России по смешанному боевому единоборству (ММА). В турнире примут участие сильнейшие бойцы страны: серебряные призёры чемпионатов федеральных округов, чемпионата Москвы, Санкт-Петербурга, бронзовые призёры чемпионата России, чемпионы Всероссийских соревнований 2017 года, чемпионы мира и Европы 2016 года.

Победители получат право встретиться в дальнейшем с чемпионами России на престижном Суперкубке России по ММА, который традиционно завершит сезон.

Почётным гостем соревнований станет президент Союза ММА России Фёдор Емельяненко.