Юбэнк-младший: готов перейти в MMA за серьёзные деньги

Чемпион мира по версии IBO во втором среднем весе Крис Юбэнк-младший рассказал, что не исключает возможности продолжения карьеры в MMA, вместе с тем отметив, что на такое развитие событий он согласится только за большие деньги.

«Если там будут нужные деньги, я подумаю о переходе. Но мне нужно заплатить серьёзные деньги, потому что я достаточно обеспечен в боксе с финансовой точки зрения. Так что вытянуть меня в MMA будет сложно, но возможно всё», — приводит слова Юбэнка-младшего BoxingScene.

7 октября Юбэнку-младшему предстоит провести четвертьфинальный поединок Всемирной боксёрской суперсерии с Авни Йилдырымом.