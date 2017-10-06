Восемь российских бойцов вышли в финал чемпионата мира по ММА

Национальная сборная России по ММА претендует сразу на восемь золотых наград чемпионата мира, проходящего в Астане.



В финал мирового первенства вышли: Гаджимурад Заваев (до 61,2 кг), Абдулмуталип Гайирбегов (до 65,8 кг), Али Абдулхаликов (до 70,3 кг), Шамиль Мусаев (до 77,1 кг), Магомед Шахрудинов (до 84 кг), Муслим Магомедов (до 93 кг), Анатолий Малыхин (свыше 93 кг), Екатерина Старых (52,2 кг).



Финальные бои чемпионата мира пройдут 7 октября.

Ранее главный тренер мужской сборной РФ по ММА Геннадий Капшай пообещал, что российские спортсмены поборются за золотые медали во всех весовых категориях.