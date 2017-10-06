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Цзю: бой Формана и Сигала — полная ерунда

6 октября 2017, пятница. 18:59 Бокс/ММА

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе 68-летний Джордж Форман несколько дней назад предложил бой известному актёру, мастеру айкидо Стивену Сигалу. Сделал это Форман посредством своей страницы в «Твиттере».

Реакции самого Сигала на такое предложение не последовало, тем не менее эта новость всколыхнула общественность. На неё отреагировал и другой экс-чемпион мира по боксу Костя Цзю, исключивший возможность проведения такого боя.

«Это полная ерунда. Никто не разрешит выступать ни тому, ни другому. Им сколько лет-то уже? У нас бокс не для пенсионеров. Это болтовня. Полная бредятина», — приводит слова Цзю Национальная служба новостей.

Джордж Форман вызвал на бой Стивена Сигала
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Новости. Бокс/ММА
6 октября 2017, пятница
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