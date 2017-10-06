Цзю: бой Формана и Сигала — полная ерунда

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе 68-летний Джордж Форман несколько дней назад предложил бой известному актёру, мастеру айкидо Стивену Сигалу. Сделал это Форман посредством своей страницы в «Твиттере».

Реакции самого Сигала на такое предложение не последовало, тем не менее эта новость всколыхнула общественность. На неё отреагировал и другой экс-чемпион мира по боксу Костя Цзю, исключивший возможность проведения такого боя.

«Это полная ерунда. Никто не разрешит выступать ни тому, ни другому. Им сколько лет-то уже? У нас бокс не для пенсионеров. Это болтовня. Полная бредятина», — приводит слова Цзю Национальная служба новостей.