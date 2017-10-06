Тренер Уорда: русские бойцы слабы в жёсткой драке

Тренер бывшего чемпиона мира в полутяжёлом весе Андре Уорда Вирджил Хантер признался, что не сомневался в досрочной победе подопечного над Сергеем Ковалёвым в их втором бою.

«С Ковалёвым всё было покончено ещё до того удара правой, который нанёс ему Уорд. Если вы слушали, что я говорил в углу Уорду после седьмого раунда, то вы могли слышать, что я прогнозировал нашу победу до 10-го раунда. Ковалёв уже сдался, потому что он никогда не встречался с таким напористым оппонентом.

Вообще, если вы посмотрите на историю бокса, то поймёте, что русские бойцы слабы, когда им навязывают жёсткую драку. Вспомните бой Цзю и Хаттона, Жирова и Джеймса Тони, Кличко с Брюстером и Сандерсом. Такова история, когда представителям советской школы навязывают жёсткую манеру, они сдаются", — цитирует Хантера BoxingScene.