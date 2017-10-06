Вит. Кличко: есть чувство, что должен отомстить за брата и вернуть пояса в семью

«Вечный» чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Виталий Кличко полагает, что в случае встречи с Энтони Джошуа ему было бы по силам одержать над ним победу.

«Вместе с братом мы сила. Даже если мы проигрываем, как это было со мной в бою с Бёрдом, брат выходит и мстит. Владимир проиграл Сандерсу, и я знал, что вскоре буду биться с Корри, чтобы постоять за брата. И что касается поражения Владимира в бою с Джошуа, то у меня есть чувство, что я должен отомстить и вернуть пояса в семью.

Да, я мог бы сразиться с Джошуа, и у меня есть такое чувство, что он отправился бы в нокаут, но у меня сейчас просто нет такой возможности», — рассказал Кличко-старший в интервью, опубликованном на официальном канале канале FightHub в YouTube.