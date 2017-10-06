Юбэнк оказался легче Йылдырыма

Завтра, 7 октября, в Штутгарте состоится вечер бокса, главным событием которого станет четвертьфинальный поединок Всемирной боксёрской суперсерии во втором среднем весе между чемпионом мира по версии IBO Крисом Юбэнком-младшим и Авни Йылдырымом.

Накануне противостояния бойцы прошли церемонию взвешивания, по результатам которой турецкий спортсмен перевесил оппонента. Весы под Йылдырымом показали 76,2 кг, в то время как Юбэнк потянул на 75,8 кг, сообщает официальный сайт турнира.

Победитель этого противостояния встретится с победителем боя между Джорджем Грувзом и Джемми Коксом.