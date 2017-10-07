Вл. Кличко: бой Мейвезер — Макгрегор пошёл на пользу всему спорту

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super/WBO/IBF/IBO Владимир Кличко, прокомментировал недавний поединок между другим экс-чемпионом по боксу Флойдом Мейвезером и звездой UFC Конором Макгрегором. По мнению украинца, невзирая на всю критику, это событие положительно сказалось на спорте.

«Я думаю, что это здорово для спорта. Пусть даже у бойца UFC не так много шансов в ринге. В конце концов, то же самое произошло бы и с Мейвезером в октагоне, у него было бы столько же шансов на победу, как у Конора в ринге. Как бы то ни было, считаю, что это событие пошло на пользу всему спорту. Оно привлекло огромное внимание к нему во всём мире и это очень хорошо», — цитирует Кличко-младшего BoxingScene.

Поединок Флойда Мейвезера и Конора Макгрегора состоялся 26 августа, победу в нём техническим нокаутом одержал американец.