Мачимана победил Силигу и вернул себе пояс тяжёлой весовой категории в ЮАР

Серьёзно превышающий нижнюю границу тяжёлой весовой категории Осборн Мачимана (22-10-2, 17) вернул себе бывший вакантным южноафриканский пояс тяжеловесов, победив Джастиса Силигу (6-5, 6) единогласным решением судей: 117-111, 116-112 и 115-113. Поединок прошёл в Спортивном центре имени доктора Молемел в Блумфонтейне.



Первые три раунда прошли без значимых событий. В четвёртом раунде Мачимана начал захватывать инициативу, а в пятом случайно попал сопернику ниже пояса, за что получил предупреждение. Затем Осборн продолжал поединок в невысоком темпе, не давая сопернику проводить много атак, и в итоге добился победы.