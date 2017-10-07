Колдуэлл: немного переборщил с критикой Фаулера во время его боя

Дэйн Колдуэлл, тренер Энтони Фаулера, прокомментировал его победу над Джеем Бирне в первом профессиональном поединке на домашнем ринге в Ливерпуле.



«Когда я был в его углу, то критиковал его и говорил то же самое находившимся у ринга журналистам. Теперь, когда я посмотрел запись, признаю, что немного переборщил с критикой, но всё равно есть моменты, которыми я недоволен. В целом всё хорошо, но ему ещё нужно слушать и учиться, чтобы полностью раскрыть свой потенциал. Он от природы наделён силой, мощью, но этого не всегда достаточно. Я хочу подтянуть его в тактическом плане и уверен, что нам это удастся. Сейчас он отдохнёт несколько дней, а затем вернёмся к работе.



Мы вместе посмотрим основные моменты его боя с Бирне, я покажу ему, в чём были недочёты, и мы начнём готовиться к поединку с Райаном Бурнеттом. Энтони быстро двигается вперёд, и с его одарённостью так и должно быть. Однако он должен показывать на ринге всё, чему учится на тренировках и в тренажёрном зале, а не только часть этого», — цитирует Колдуэлла BoxingScene.