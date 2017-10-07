Юбенк-младший: мне всё равно, сколько тысяч турков будут болеть за соперника

Британец Крис Юбенк-младший, который встретится с турком Авни Йылдырымом в Штутгарте (Германия), заявил, что его не волнует тот факт, что в городе живёт много соотечественников его соперника.



«Мне всё равно, где драться. Я готов биться с ним хоть в телефонной будке. Главное — победа, остальное меня не волнует.



Пусть на арене будут тысячи кричящих и свистящих турков, мне всё равно. Это будет отличный опыт. А два следующих боя я проведу в Англии.



Я не планирую проводить с ним все 12 раундов и оставлять решение об исходе поединка судьям. Моя цель в любом бою — остановить соперника и сделать это досрочно. Не думаю, что мы проведём на ринге 12 раундов. Если ему это удастся, я буду удивлён. В любом случае организаторы точно не захотят, чтобы большой бой был испорчен плохими судейскими решениями», — цитирует Юбенка BoxingScene.