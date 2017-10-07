Казахские бойцы станут основными соперниками россиян в финале ЧМ по MMA

Казахские бойцы станут основными соперниками россиян в финальных поединках чемпионата мира по ММА, проходящем в Астане. Также в борьбе за высшие награды наши спортсмены встретятся с представителями Таджикистана, Белоруссии, Украины, Узбекистана, Киргизии. Россияне претендуют сегодня на восемь золотых наград из 10 возможных.



Состав финальных пар выглядит так:

Мужчины:

до 56,7 кг: Умедуло Урфонов (Таджикистан) — Санжар Адилов (Казахстан)

до 61,2 кг: Гаджимурад Заваев (Россия) — Евгений Манко (Беларусь)

до 65,8 кг: Абдулмуталип Гайрбегов (Россия) — Денис Муцник (Казахстан)

до 70,3 кг: Али Адбулхаликов (Россия) — Туратбек Уулу Кубанычбек (Кыргызстан)

до 77,1 кг: Шамиль Мусаев (Россия)- Темирлан Ихсангалиев (Казахстан)

до 84 кг: Магомед Шахрудинов (Россия) — Еркинбек Инжель (Казахстан)

до 93 кг: Микола Радчук (Украина) — Муслим Магомедов (Россия)

свыше 93 кг: Анатолий Малыхин (Россия) — Азамат Баходурзода (Узбекистан)



Женщины:

до 52,2 кг: Екатерина Старых (Россия) — Ли Хе Кин (Китай)

Лилия Казак (Беларусь) — Мария Агапова (Казахстан).