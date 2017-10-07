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Колдуэлл — о победе над Дантасом: мечта сбылась, и я буду чемпионом очень долго

7 октября 2017, суббота. 17:46 Бокс/ММА

В ночь с 6 на 7 октября в Тэкэрвиле (Оклахома, США) состоялся турнир Bellator 184, в рамках которого прошёл титульный бой в легчайшем весе между Дэррионом Колдуэллом и Эдуардо Дантасом. По его итогам победа единогласным решением судей досталась первому.

После завершения встречи победитель поблагодарил команду, а также заявил, что будет удерживать титул чемпиона долгое время.

"'Это моя ночь. Благодарен всей команде, мы лучшие в мире. Моя мечта сбылась. Пояс у меня, и я буду удерживать его долгое время", — приводит слова Колдуэлла MMA Fighting.

Также представляем вашему вниманию другие результаты турнира.

Bellator 184

Основной кард:

Дэррион Колдуэлл — Эдуардо Дантас — победа Колдуэлла единогласным решением судей;
Дэниел Штраус — Эммануэль Санчес — победа Штрауса удушающим приёмом в третьем раунде;
Пэт Курран — Джон Тейшейра — победа Куррана единогласным решением судей;
Леандро Хиго — Джо Таймангло — победа Хиго единогласным решением судей.

Источник: MMA Fighting Сообщить об ошибке
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Bellator
Новости. Бокс/ММА
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