Колдуэлл — о победе над Дантасом: мечта сбылась, и я буду чемпионом очень долго

В ночь с 6 на 7 октября в Тэкэрвиле (Оклахома, США) состоялся турнир Bellator 184, в рамках которого прошёл титульный бой в легчайшем весе между Дэррионом Колдуэллом и Эдуардо Дантасом. По его итогам победа единогласным решением судей досталась первому.

После завершения встречи победитель поблагодарил команду, а также заявил, что будет удерживать титул чемпиона долгое время.

"'Это моя ночь. Благодарен всей команде, мы лучшие в мире. Моя мечта сбылась. Пояс у меня, и я буду удерживать его долгое время", — приводит слова Колдуэлла MMA Fighting.

Также представляем вашему вниманию другие результаты турнира.

Bellator 184

Основной кард:

Дэррион Колдуэлл — Эдуардо Дантас — победа Колдуэлла единогласным решением судей;

Дэниел Штраус — Эммануэль Санчес — победа Штрауса удушающим приёмом в третьем раунде;

Пэт Курран — Джон Тейшейра — победа Куррана единогласным решением судей;

Леандро Хиго — Джо Таймангло — победа Хиго единогласным решением судей.