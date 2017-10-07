Э. Альварес: в бой со Стивенсоном поверю лишь после подписания контракта

Чемпион мира по версии WBC в полутяжёлом весе Адонис Стивенсон уже долгое время избегает встречи с официальным претендентом на титул Элейдером Альваресом. Президент Всемирного боксёрского совета Маурисио Сулейман намекнул, что эта встреча наконец-то может состояться 17 декабря.

Тем не менее Альварес не спешит радоваться этому, заявляя, что не поверит в это, пока не увидит подписанный контракт.

«Когда он подпишет контракт, тогда я и поверю. Финансы? Все боксёры переживают по поводу этого вопроса, ведь это наш хлеб и хлеб нашей семьи, но сейчас это не так важно. Сейчас я просто думаю о бое с Адонисом. Ведь всё может поменяться за одну секунду. Стивенсон может даже отказаться от пояса, и тогда мне придётся вести переговоры с кем-то другим», — цитирует Альвареса BoxingScene.