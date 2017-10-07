Ф. Емельяненко прокомментировал несанкционированный турнир в Люберцах

С 29 сентября по 1 октября в Люберцах прошёл турнир по смешанным единоборствам, проведение которого не было санкционировано Союзом ММА России. В этой связи его президент, Фёдор Емельяненко, выступил с официальным заявлением, а также рассказал, что подал заявление в прокуратуру.

«С 29 сентября по 1 октября 2017 года в городе Люберцы состоялся несанкционированный турнир „Чемпионат и первенство Федерации ММА России“. Организатором турнира выступила неаккредитованная федерация (ФММАР), которая непонятным образом получила поддержку Администрации города. Турниры со спортивной терминологией „Чемпионат“, „Первенство“, и „Кубок“ может проводить только аккредитованная в Министерстве спорта организация — Союз ММА России.

Со своей стороны Союз ММА России направил Заявление о проведении неофициальных (несанкционированных) спортивных соревнований и мероприятий в Прокуратуру Московской области, Министерство физической культуры и спорта Московской области и Администрацию города Люберцы Московской области.



Стоит напомнить, что во всех официальных контактных видах единоборств разрешена соревновательная деятельность детей с 12 лет. Проводить соревнования и разрешать использовать ударную технику детям от 6 лет — недопустимо. Вопрос о детских поединках неоднократно поднимался в Министерстве спорта. Однако из-за отсутствия закона регулирующего проведения подобных мероприятий среди детей, мы вынуждены в очередной раз констатировать факт нарушения. В данной ситуации региональные власти не должны были разрешать проводить турнир неофициальной организации, не имеющей аккредитации.



Турнир в городе Люберцы не является официальным спортивным соревнованием включённым в единый календарный план Министерства спорта, а его результаты не проходят в зачёт спортсменам. Участники не могут получить спортивное звание и разряд на территории нашей страны. Таким образом, организаторы вводят в заблуждение участников, предоставляя заведомо ложную информацию, и действуют вне рамок, отведённых законом", — приводит слова Емельяненко пресс-служба Союза ММА России.