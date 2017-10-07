Получите бонус до 10 000 рублей! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные

Ф. Емельяненко прокомментировал несанкционированный турнир в Люберцах

7 октября 2017, суббота. 21:11 Бокс/ММА

С 29 сентября по 1 октября в Люберцах прошёл турнир по смешанным единоборствам, проведение которого не было санкционировано Союзом ММА России. В этой связи его президент, Фёдор Емельяненко, выступил с официальным заявлением, а также рассказал, что подал заявление в прокуратуру.

«С 29 сентября по 1 октября 2017 года в городе Люберцы состоялся несанкционированный турнир „Чемпионат и первенство Федерации ММА России“. Организатором турнира выступила неаккредитованная федерация (ФММАР), которая непонятным образом получила поддержку Администрации города. Турниры со спортивной терминологией „Чемпионат“, „Первенство“, и „Кубок“ может проводить только аккредитованная в Министерстве спорта организация — Союз ММА России.

Со своей стороны Союз ММА России направил Заявление о проведении неофициальных (несанкционированных) спортивных соревнований и мероприятий в Прокуратуру Московской области, Министерство физической культуры и спорта Московской области и Администрацию города Люберцы Московской области.

Стоит напомнить, что во всех официальных контактных видах единоборств разрешена соревновательная деятельность детей с 12 лет. Проводить соревнования и разрешать использовать ударную технику детям от 6 лет — недопустимо. Вопрос о детских поединках неоднократно поднимался в Министерстве спорта. Однако из-за отсутствия закона регулирующего проведения подобных мероприятий среди детей, мы вынуждены в очередной раз констатировать факт нарушения. В данной ситуации региональные власти не должны были разрешать проводить турнир неофициальной организации, не имеющей аккредитации.

Турнир в городе Люберцы не является официальным спортивным соревнованием включённым в единый календарный план Министерства спорта, а его результаты не проходят в зачёт спортсменам. Участники не могут получить спортивное звание и разряд на территории нашей страны. Таким образом, организаторы вводят в заблуждение участников, предоставляя заведомо ложную информацию, и действуют вне рамок, отведённых законом", — приводит слова Емельяненко пресс-служба Союза ММА России.

Источник: Союз ММА России Сообщить об ошибке
Теги
Фёдор Емельяненко MMA
Новости. Бокс/ММА
7 октября 2017, суббота
21:11 Ф. Емельяненко прокомментировал несанкционированный турнир в Люберцах
20:58 Э. Альварес: в бой со Стивенсоном поверю лишь после подписания контракта
19:57 Вл. Кличко: думал, что Головкин победил Альвареса
18:31 Рой Джонс поздравил Путина с днём рождения: спасибо за паспорт, я — русский
18:17 UFC 216 посетят 1500 человек, спасавших людей после бойни в Лас-Вегасе
17:46 Колдуэлл — о победе над Дантасом: мечта сбылась, и я буду чемпионом очень долго
16:31 Казахские бойцы станут основными соперниками россиян в финале ЧМ по MMA
15:59 Юбенк-младший: мне всё равно, сколько тысяч турков будут болеть за соперника
14:13 Колдуэлл: немного переборщил с критикой Фаулера во время его боя
13:29 Мачимана победил Силигу и вернул себе пояс тяжёлой весовой категории в ЮАР
11:57 Хантер: считаю, что Головкин выиграл первый поединок с Альваресом, он вёл бой
10:24 Лемье надеется на бой с Котто
09:14 Головкин станет послом WBC в Мексике
01:15 Fight Nights Global 75: Чистяков проиграл Дэку в титульном бою
00:32 Вл. Кличко: бой Мейвезер — Макгрегор пошёл на пользу всему спорту
6 октября 2017, пятница
23:09 Юбэнк оказался легче Йылдырыма
22:38 Головкин: быть признанным человеком года по версии WBC — большая честь
22:22 Ли удалось уложиться в лимит лёгкого веса, титульный бой с Фергюсоном состоится
22:10 Вит. Кличко: есть чувство, что должен отомстить за брата и вернуть пояса в семью
21:48 Взвешивание UFC 216: Ли не сделал вес и ждёт вторую попытку
21:21 Вит. Кличко: победа Джошуа над Владимиром — везение, счастливый день Энтони
20:33 Вердум: мои отношения с Кадыровым касаются только MMA
19:59 Тренер Уорда: русские бойцы слабы в жёсткой драке
18:59 Цзю: бой Формана и Сигала — полная ерунда
18:29 Ли: мне нужно сбросить больше 8 кг, но вчера я ел тирамису
18:21 Восемь российских бойцов вышли в финал чемпионата мира по ММА
17:45 Юбэнк-младший: готов перейти в MMA за серьёзные деньги
16:26 Виталий Кличко надеется увидеть бой Джошуа — Уайлдер
15:19 Карлос Кондит сразится с Нейлом Магни на турнире UFC 219
14:08 В Краснодар на Кубок России по ММА приедет Фёдор Емельяненко
13:06 Россиянки примут участие в чемпионате мира по ММА
12:34 Хан: приношу извинения болельщикам за слишком долгое отсутствие
11:53 WBC может ввести ещё одну категорию тяжёлого веса
10:02 Малиньяджи: Альварес «убьёт» Макгрегора
09:19 На кону в бою Майорга — Сироткин будет стоять титул WBC Silver
00:18 Ариас: Джейкобса переоценивают за бой с Головкиным
5 октября 2017, четверг
23:19 Магомедшарипов узнал имя следующего соперника
22:22 Уайлдер: в этот раз бой со Стиверном не продлится 12 раундов
21:25 Хэй: не верю, что получил возможность снова боксировать с Беллью
20:52 Миллер: Уайлдер боится Ортиса
19:47 Аванесян: следующий бой может состояться в декабре
18:24 Кормье: моё отношение к Джонсону уже не будет прежним
17:44 Головкин признан человеком года по версии WBC
17:03 Капшай: на ЧМ по ММА сборная РФ будет сражаться за золото во всех категориях
15:22 Ландвер: мой следующий бой в М-1 будет ещё более безумным шоу
Все новости RSS
Партнерский контент