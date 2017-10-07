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Россияне завоевали семь золотых медалей на чемпионате мира по ММА

7 октября 2017, суббота. 21:39 Бокс/ММА

Национальная сборная России по смешанному боевому единоборству (ММА) триумфально выступила на завершившемся в Астане чемпионате мира, завоевав семь золотых наград из восьми возможных в мужском турнире. Чемпионами мира стали Гаджимурад Заваев (до 61,2 кг), Абдулмуталип Гайирбегов (до 65,8 кг), Али Абдулхаликов (до 70,3 кг), Шамиль Мусаев (до 77,1 кг), Магомед Шахрудинов (до 84 кг), Муслим Магомедов (до 93 кг) и Анатолий Малыхин (свыше 93 кг).

В женском турнире в весе до 52,2 кг россиянка Екатерина Старых принесла команде «серебро», уступив в финале по очкам китаянке Ли Хекин. Бронзу завоевала Татьяна Чулкина (до 61,2 кг).

В общекомандном зачете Россия заняла первое место, вторая строчка — за Казахстаном, на третьем месте — команда Кыргызстана. Всего в соревнованиях приняли участие 150 спортсменов из 30 стран мира.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Новости. Бокс/ММА
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