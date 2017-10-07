Уайлдер: либо Джошуа боится, либо он также на допинге

Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Деонтей Уайлдер выдвинул версии, почему его поединок с чемпионом мира по версиям WBA Super, IBF, IBO Энтони Джошуа до сих пор так и не состоялся.

«Просто хочу знать, что, чёрт возьми, происходит в нашем дивизионе. Только что я оторвался от прочтения статей, в которых говорится, что Джошуа не готов к нашему бою психологически и физически и что он созреет к этому к 2020 году. По-моему, он хочет, чтобы я постарел. Но я не сдам в ближайшие годы, поверьте.

Понимаю, никто из лучших не хочет проигрывать, но Эдди Хирн говорит, что Джошуа уложит меня за три раунда. Что же, тогда пусть делают этот бой. Полагаю, тут два вопроса: или он боится, или он также на допинге", — цитирует американца BoxingScene.

Ранее поединок Деонтея Уайлдера с Луисом Ортисом был отменён, после того как в крови последнего были обнаружены запрещённые препараты.