Юбэнк-младший нокаутировал Йылдырыма и вышел в полуфинал WBSS

В Штутгарте (Германия) завершился вечер бокса, главным событием которого стал четвертьфинальный поединок Всемирной боксёрской суперсерии во втором среднем весе между чемпионом мира по версии IBO Крисом Юбэнком-младшим и Авни Йылдырымом.

Встреча прошла в яркой борьбе. Юбэнк-младший уверенно захватил инициативу с первых секунд боя. Уже в первом раунде рефери отсчитал нокдаун Йылдырыму. Завершилось всё в третьей трёхминутке. Авни решил пойти в обмен ударами с оппонентом, и пропустил тяжёлый левый боковой в челюсть.

Рефери не стал открывать счёт. сразу зафиксировав победу Юбэнка нокаутом. Таким образом британец стал полуфиналистом турнира, где встретится с победителем пары Джордж Грувз — Джемми Кокс.