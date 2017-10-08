Уайт: теперь нет вопросов о том, кто встретится с Макгрегором

В ночь с 7 на 8 октября в Лас-Вегасе прошёл турнир UFC 216. В его главном поединке Тони Фергюсон и Кевин Ли оспаривали титул временного чемпиона в лёгком весе. Результатом встречи стала победа Фергюсона удушающим приёмом в третьем раунде. На пресс-конференции после боя президент UFC Дэна Уайт дал понять, что этой победой Фергюсон завоевал право на поединок с Конором Макгрегором.

«Теперь не осталось вопросов, кто получит шанс встретиться с Макгрегором. Я не вижу раскладов, при которых его бой с Фергюсоном не станет великим. Это просто невозможно», — цитирует Уайта «твиттер» MMA Fighting.