Юбэнк: я в этом турнире, чтобы доминировать в нём

Вчера, 7 октября, в Штутгарте состоялся вечер бокса, главным событием которого стал четвертьфинальный поединок Всемирной боксёрской суперсерии во втором среднем весе между Крисом Юбэнком-младшим и Авни Йылдырымом. Яркую победу нокаутом в третьем раунде в нём одержал британец. После завершения встречи он прокомментировал свой успех.

«Я участвую в этом турнире, чтобы доминировать здесь. И я посылаю сообщение всем, кто в нём не участвует, я приду за вами», — приводит слова Юбэнка-младшего BoxingScene.

Отметим, что из действующих чемпионов в этой весовой категории в турнире не принимают участие Давид Бенавьедес, Гилберто Рамирес и Джеймс Дигейл.