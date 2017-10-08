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Ф. Емельяненко — о сборной на ЧМ по ММА: слаженная работа — дала результат

8 октября 2017, воскресенье. 13:42 Бокс/ММА

Президент Союза ММА России Фёдор Емельяненко дал оценку выступлению сборной на чемпионате мира по ММА, на котором мужская команда завоевала 7 золотых медалей.

«От всей души поздравляю сборную России с 7 золотыми медалями, серебром и бронзой на чемпионате мира по ММА! Ребята, вы молодцы! В этом году у вас были очень сильные и достойные соперники. Каждый из вас выложился на полную! Все поединки были зрелищными и интересными. Медали, привезённые в нашу страну, – это заслуга всей команды и каждого спортсмена в отдельности, всего тренерского корпуса Союза ММА России и тренера каждого отдельного спортсмена.

Слаженная работа в команде всегда даёт результат, поэтому наша сборная является сильнейшей в мире уже на протяжении 5 лет! Всем нашим спортсменам желаю хорошего отдыха после напряжённой подготовки и новых побед не только в спорте, но и в жизни!"

Национальная сборная России по ММА триумфально выступила на чемпионате мира, завоевав семь золотых наград из восьми возможных в мужском турнире. Чемпионами мира стали: Гаджимурад Заваев (до 61,2 кг), Абдулмуталип Гайирбегов (до 65,8 кг), Али Абдулхаликов (до 70,3 кг), Шамиль Мусаев (до 77,1 кг), Шахрудинов Магомед (до 84 кг), Муслим Магомедов (до 93 кг), Анатолий Малыхин (свыше 93 кг).

В женском турнире в весе до 52,2 кг россиянка Екатерина Старых принесла команде «серебро». Бронзу завоевала Татьяна Чулкина (до 61,2 кг). Российские бойцы в пятый раз доказали лидирующие позиции. В общекомандном зачёте Россия заняла первое место, вторая строчка — за Казахстаном, на третьем месте- команда Кыргызстана.

Россияне завоевали семь золотых медалей на чемпионате мира по ММА
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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MMA
Новости. Бокс/ММА
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