Кадыров: Бибулатов способен проанализировать ошибки

Президент Чеченской республики Рамзан Кадыров поделился впечатлениями от поединка UFC между Магомедом Бибулатовым и Джоном Морагой, в котором россиянин уступил нокаутом в первом раунде.

Бибулатов потерпел поражение нокаутом на турнире UFC 216

По словам Кадырова, Бибулатов способен вынести уроки из этого поражения.

«Я бы отдал многое, чтобы Магомед Бибулатов триумфально покинул октагон и вернулся победителем! Но на всё воля Всевышнего. Главное — Магомед умный и трезвомыслящий боец. Он способен подвергнуть глубокому анализу поединок и, в первую очередь, свои ошибки. Магомед в состоянии очень тщательно работать над ними, чтобы исключить повторения в будущем. И он это совсем скоро покажет и докажет. Дорогой Магомед, ты достойный боец, великий спортсмен! Для нас ты остаёшься чемпионом! За твоими плечами четырнадцать побед в пятнадцати боях. Это отличный результат», — написал Кадыров на своей официальной странице в «Инстаграме».

Соответствующий пост можно увидеть на странице Рамзана Кадырова в социальной сети.