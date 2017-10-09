Тренер Ригондо: вес Ломаченко не будет слишком большим преимуществом

Педро Диас, тренер кубинского боксёра Гильермо Ригондо, уверен, что габариты чемпиона мира WBO в первом лёгком весе Василия Ломаченко не станут проблемой для его подопечного в поединке, запланированном на 9 декабря в Нью-Йорке.



«В своём последнем бою с Мойзесом Флоресом Ригондо весил 126,4 фунта, когда вышел на ринг, но его навыки позволили ему ошеломить соперника, превосходящего его по физическим данным. 130 фунтов веса Ломаченко не являются таким уж сумасшедшим преимуществом, как все думают.



Ломаченко на 3 см выше Ригондо, однако руки у Гильермо на 3 см длиннее, чем у Василия. Ригондо обладает хорошим ударом, и он очень техничен, а также очень быстр. Мы не недооцениваем заслуги Василия, он отличный боксёр, замечательный соперник с отличной командой. Но то же самое было с Нонито Донэром», — цитирует Диаса BoxingScene.