Определились победители Кубка России по ММА 2017 года

В Краснодаре завершился розыгрыш Кубка России по ММА, который определил лучших бойцов, кто поспорит в декабре с чемпионами страны за Суперкубок России и войдёт в резерв национальной сборной.

Победители Кубка России по ММА:

(Весовая категория до 56,7 кг) Магомедрасул Гаджиев (ЦФО)

(до 61,2 кг) Шамиль Абдулхамидов (Москва)

(до 65,8 кг) Касум Касумов (СКФО)

(до 70,3 кг) Расул Магомедов (Москва)

(до 77,1 кг) Шамиль Рамазанов (ЦФО)

(до 84 кг) Азамат Бекоев (СКФО)

(до 93 кг) Насрудин Насрудинов (ЦФО)

(свыше 93 кг) Адамов Хусейн (СКФО).