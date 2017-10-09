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Определились победители Кубка России по ММА 2017 года

9 октября 2017, понедельник. 13:34 Бокс/ММА

В Краснодаре завершился розыгрыш Кубка России по ММА, который определил лучших бойцов, кто поспорит в декабре с чемпионами страны за Суперкубок России и войдёт в резерв национальной сборной.

Победители Кубка России по ММА:
(Весовая категория до 56,7 кг) Магомедрасул Гаджиев (ЦФО)
(до 61,2 кг) Шамиль Абдулхамидов (Москва)
(до 65,8 кг) Касум Касумов (СКФО)
(до 70,3 кг) Расул Магомедов (Москва)
(до 77,1 кг) Шамиль Рамазанов (ЦФО)
(до 84 кг) Азамат Бекоев (СКФО)
(до 93 кг) Насрудин Насрудинов (ЦФО)
(свыше 93 кг) Адамов Хусейн (СКФО).

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Новости. Бокс/ММА
9 октября 2017, понедельник
13:34 Определились победители Кубка России по ММА 2017 года
12:52 Беллью: я завершу карьеру Хэя
12:20 Тренер Ригондо: вес Ломаченко не будет слишком большим преимуществом
10:59 Джошуа: рано или поздно я затолкаю Уайлдеру в глотку свой джеб
09:57 Рой Джонс: я не собираюсь завершать карьеру, веду переговоры о следующем бое
09:56 Арман Ашимов сразится с Родриго Мелонио на турнире M-1 Challenge 85
00:05 Уланбеков завоевал титул Fight Nights, Багаутинов победил Мартинеса
8 октября 2017, воскресенье
22:36 Уайлдер: Джошуа неизвестен в США
21:54 Кличко: Пулев — техничный боксёр, а Джошуа — сильный
20:52 Борг: в бою с Джонсоном мне казалось, что я дрался с будущей версией себя
20:00 Кевин Ли: я всё ещё собираюсь стать чемпионом
18:38 Уайт: бой между Макгрегором и Фергюсоном должен произойти
17:18 А. Нурмагомедов: Макгрегор — боец уровня седьмого-восьмого места в рейтинге
17:17 Нурмагомедов в декабре может встретиться с Барбозой
16:51 Кадыров: Бибулатов способен проанализировать ошибки
15:47 Тайсон Фьюри предложил бой Виталию Кличко
14:58 Фергюсон: Макгрегор, ты больше не можешь убегать
13:42 Ф. Емельяненко — о сборной на ЧМ по ММА: слаженная работа дала результат
13:30 Нурмагомедов — Фергюсону: ты заслужил этот пояс
12:46 Гонсалес: после завоевания титула получу шанс на третий бой с Рунгвисаи
11:39 Юбэнк: я в этом турнире, чтобы доминировать в нём
11:11 Определились финалисты Кубка России по ММА
11:02 Кролла победил Бёрнса
10:23 Фергюсон — Макгрегору: защити титул или оставь его вакантным
10:02 Уайт: теперь нет вопросов о том, кто встретится с Макгрегором
09:12 Джонсон получил бонус $ 50 тыс. на турнире UFC 216
07:44 Фергюсон победил Ли и стал временным чемпионом UFC, Джонсон побил рекорд Силвы
06:31 Бибулатов потерпел поражение нокаутом на турнире UFC 216
02:03 Бой Вердума и Льюиса в рамках UFC 216 отменён из-за проблем со спиной Деррика
00:37 Юбэнк-младший нокаутировал Йылдырыма и вышел в полуфинал WBSS
00:15 Котто, вероятно, встретится с Садамом Али
7 октября 2017, суббота
23:53 Уайлдер: либо Джошуа боится, либо он также на допинге
22:58 Постол: хотел бы получить реванш с Кроуфордом
21:39 Россияне завоевали семь золотых медалей на чемпионате мира по ММА
21:11 Ф. Емельяненко прокомментировал несанкционированный турнир в Люберцах
20:58 Э. Альварес: в бой со Стивенсоном поверю лишь после подписания контракта
19:57 Вл. Кличко: думал, что Головкин победил Альвареса
18:31 Рой Джонс поздравил Путина с днём рождения: спасибо за паспорт, я — русский
18:17 UFC 216 посетят 1500 человек, спасавших людей после бойни в Лас-Вегасе
17:46 Колдуэлл — о победе над Дантасом: мечта сбылась, и я буду чемпионом очень долго
16:31 Казахские бойцы станут основными соперниками россиян в финале ЧМ по MMA
15:59 Юбенк-младший: мне всё равно, сколько тысяч турков будут болеть за соперника
14:13 Колдуэлл: немного переборщил с критикой Фаулера во время его боя
13:29 Мачимана победил Силигу и вернул себе пояс тяжёлой весовой категории в ЮАР
11:57 Хантер: считаю, что Головкин выиграл первый поединок с Альваресом, он вёл бой
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