Хорн и Коркоран проведут бой в декабре

Промоутер чемпиона мира по версии WBO в полусреднем весе Джеффа Хорна Боб Арум рассказал, как проходит подготовка к предстоящему бою его подопечного с Гэри Коркораном. Арум уточнил, что поединок состоится в декабре, а не в ноябре, как планировалось ранее.



«После того как всё будет готово к проведению боя в Брисбене, он состоится. Вероятно, это будет не в ноябре, а в декабре. Сначала нужно понять, когда арена в Австралии будет свободна. После этого мы отправим документы промоутеру Коркорана», — цитирует Арума BoxingScene.