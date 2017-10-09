Рони Джейсон избил женщину

Бразильский боец UFC Рони Джейсон избил лежащую на земле женщину, сообщает Bloody Elbow. Внимание СМИ привлекли два видеоролика в социальных сетях, на которых видно, как Рони сначала наносит удар, а затем эмоционально выкрикивает что-то в адрес женщины. Инцидент произошёл в Кишаде (Бразилия).



Представители UFC пока не дали никаких комментариев по этому вопросу. Примечательно, что ранее у Джейсона уже возникали проблемы с управлением своим гневом. В декабре 2013 года его отстраняли на месяц от соревнований после того, как проигравший Джереми Стивенсу Джейсон ударил кулаком по стене и ему пришлось накладывать несколько швов.

Видео можно посмотреть в YouTube и «твиттере».