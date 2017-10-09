Хирн: Ломаченко — лучший в мире pound-for-pound-боксёр

Известный британский промоутер Эдди Хирн подчеркнул, что считает Василия Ломаченко лучшим pound-for-pound-бойцом в мире. Помимо этого, Хирн высоко оценил Геннадия Головкина и Теренса Кроуфорда. Ломаченко 9 декабря встретится на ринге с Гильермо Ригондо.



«Я думаю, что Ломаченко — лучший pound-for-pound-боксёр в мире. Могу высоко оценить Теренса Кроуфорда. Можно внести в список лучших и Геннадия Головкина, он очень здорово провёл свой бой против Сауля Альвареса», — приводит слова Эдди Хирна BoxingScene.