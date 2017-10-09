Гил хочет третьего боя с Мандайном

Бывший чемпион мира в среднем весе по версии IBF австралиец Дэниел Гил заявил, что не готов завершить карьеру. 36-летний боксёр подчеркнул, что хотел бы ещё одного боя со своим соотечественником Энтони Мандайном, с которым уже проводил два боя, один из которых выиграл, а второй проиграл.



«Когда настанет время, я уйду с удовольствием. Но я не готов к этому. Есть идея написать трилогию с Мандайном. Не уверен, что он этого захочет. Но если мы сумеем договориться по поводу условий, то я точно не откажусь», — цитирует Гила BoxingScene.