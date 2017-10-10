Бой между Оливейрой и Медейросом сотоится на UFC 218 2 декабря

Бразильский боец UFC Алекс Оливейра встретится с Янси Медейросом 2 декабря в рамках турнира UFC 218, сообщает MMAFighting. Соревнования пройдут в Детройте (Мичиган, США). Главным же событием UFC 218 станет титульный бой между Максом Холлоуэем и Френки Эдгаром.

Медейрос совсем недавно пришёл в полусредний вес, с тех пор провёл два боя и в обоих одержал уверенную победу. Общая статистика Янси — 18 боёв и 14 побед в них. Оливейра не знает поражений уже пять поединков, а всего на его счету 23 боя, в которых он одержал 18 побед, четырежды проиграл и один раз бой закончился вничью.