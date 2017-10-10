Сайборг может встретиться с Холм на турнире UFC 219

Чемпионка UFC в полулёгком весе Крис Сайборг может провести бой с экс-чемпионкой организации в лёгком весе Холли Холм в рамках турнира по смешанным единоборствам UFC 219, сообщает MMAJunkie. Представители Сайборг в настоящее время ведут переговоры с руководством UFC.

«Переговоры проходят довольно агрессивно с обеих сторон. Все хотят, чтобы этот бой состоялся. UFC настроена на долгосрочное сотрудничество, Крис тоже это нравится. Ей просто хочется, чтобы её оценивали по достоинству», — сказал представитель Сайборг.