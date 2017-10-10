WBO обязала Сондерса и Лемье договориться о бое до 9 ноября

Всемирная боксёрская организация (WBO) предоставила чемпиону мира в среднем весе Билли Джо Сондерсу и обязательному претенденту на титул Давиду Лемье время до 9 ноября на достижение договорённости о бое. Если командам боксёров не удастся договориться, будут проведены промоутерские торги, сообщает BoxingScene со ссылкой на президента WBO Франциско Валкарсела.



В прошлом месяце Сондерс провёл свободную защиту титула в Лондоне против Уилли Монро-младшего, над которым одержал победу единогласным решением судей.