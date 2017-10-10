Британский боксёр Гэри Мюррей находится в госпитале после поражения нокаутом

Состояние британского боксёра Гэри Мюррея (12-1-0), который находится в одной из больниц Эдинбурга (Шотландия), оценивается как стабильное. Мюррей был госпитализирован после поединка с Пэдди Галлахером (12-3-0, 8 КO), состоявшегося 6 октября, в котором он потерпел поражения техническим нокаутом в 10-м раунде. На кону стоял титул чемпиона Шотландии в первом полусреднем весе.



«Мы рады сообщить всем, что он находится в стабильном состоянии и за ним следят хорошие специалисты. Все признаки очень позитивны, и врачи, ухаживающие за Гэри, довольны его прогрессом», — сообщается в пресс-релизе промоутерской компании MTK Scotland, текст которого приводит BoxingScene.