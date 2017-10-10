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Промоутер Головкина: реванш с Альваресом для нас приоритетен

10 октября 2017, вторник. 12:08 Бокс/ММА

Том Лёффлер, промоутер чемпиона мира IBF/IBO/WBA/WBC в среднем весе Геннадия Головкина, заявил, что для его боксёра матч-реванш с Саулем Альваресом находится в приоритете над остальными потенциальными поединками.

«Это приоритет, абсолютно. Golden Boy Promotions желает сделать это, и HBO желает того же. Golden Boy Promotions переговорит с Альваресом. Болельщики хотят вновь увидеть их бой. Первая их встреча стала ярким событием, они оба полностью выложились на ринге, и они оба хотят драться», — цитирует Лёффлера BoxingScene.

Источник: BoxingScene Сообщить об ошибке
Теги
Геннадий Головкин Сауль Альварес
Новости. Бокс/ММА
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